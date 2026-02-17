Laurel Organics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Laurel Organics hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 301,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 301,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at