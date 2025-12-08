Laurentian Bank of Canada gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Laurentian Bank of Canada hat am 05.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 CAD, nach 0,880 CAD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 532,7 Millionen CAD – eine Minderung von 12,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 610,0 Millionen CAD eingefahren.

Laurentian Bank of Canada hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,84 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,410 CAD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,31 Prozent auf 2,34 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,58 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at