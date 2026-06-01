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01.06.2026 06:31:29
Laurentian Bank of Canada: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Laurentian Bank of Canada veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,50 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Laurentian Bank of Canada ein Ergebnis je Aktie von 0,690 CAD vermeldet.
Laurentian Bank of Canada hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 526,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 572,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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