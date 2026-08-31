Laurentian Bank of Canada stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Laurentian Bank of Canada hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,730 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,05 Prozent auf 568,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Laurentian Bank of Canada 586,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at