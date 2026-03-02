|
02.03.2026 06:31:29
Laurentian Bank of Canada veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Laurentian Bank of Canada präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,760 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Laurentian Bank of Canada 573,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 600,9 Millionen CAD umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
