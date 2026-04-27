Laurion Mineral Exploration legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Laurion Mineral Exploration präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Laurion Mineral Exploration ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at