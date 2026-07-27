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27.07.2026 06:31:29
Laurus Labs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Laurus Labs lud am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,81 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,02 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,10 Prozent auf 20,26 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,62 INR sowie einen Umsatz von 18,78 Milliarden INR belaufen.
Redaktion finanzen.at
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