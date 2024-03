Laut neuer Studie von Rackspace Technology FAIR zu KI im Jahr 2024 ist KI auf dem Weg von der Idee zur Industrialisierung für kritische Geschäftsabläufe

Die Studie zeigt, dass sich die Investitionen in KI im letzten Jahr verdoppelt haben, was die beschleunigte Einführung unterstreicht

SAN ANTONIO, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der neue KI-Forschungsbericht für das Jahr 2024 von Foundry for AI by Rackspace (FAIR™) , der von AWS gesponsert und von Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), einem führenden Unternehmen für End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen, in Auftrag gegeben wurde, stellt fest, dass mehr als 60 % der Teilnehmer an der für den Bericht durchgeführten Umfrage ihre Strategien für künstliche Intelligenz (KI) über das Stadium der Ideenfindung und des Konzeptnachweises hinaus entwickelt haben und nun in die ersten Phasen der Einführung eintreten. Die Ergebnisse des Forschungsberichts zeigen auch, dass fast ein Drittel der Befragten KI erfolgreich in ihre Geschäftsabläufe integriert hat, was die außergewöhnlich schnelle Einführung und Weiterentwicklung von KI unterstreicht.



Auf die Frage, wo sie sich derzeit auf ihrer KI-Reise befinden, gaben 29 % der Befragten an, dass sie über eine vollständig integrierte KI-Strategie zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität verfügen, weitere 33 % befinden sich in einem frühen Stadium der Entwicklung. Die Unternehmen sehen auch interne Vorteile: 29 % geben an, dass sie KI bereits vollständig integriert haben, 31 % befinden sich in der Anfangsphase. Am weitesten fortgeschritten ist der Einsatz von KI bei Produkten und Dienstleistungen für Kunden: 33 % haben KI vollständig integriert, weitere 34 % befinden sich in der Anfangsphase der Umsetzung. Fast die Hälfte der Befragten gab an, für den Einsatz von KI "bereit" zu sein.

"Im Gegensatz zu früheren technologischen Umwälzungen, die Jahre auf sich warten ließen, wie z. B. Mainframe, Client-Server und Cloud Computing, gab es bei der KI wenig bis gar keine Phase des Abwartens. Stattdessen sind alle Unternehmen sofort auf den Zug aufgesprungen", so Srini Koushik, President AI, Technology, and Sustainability, Rackspace Technology. "Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von KI und einfacheren Verbrauchsmodellen etabliert sich KI als allgegenwärtiges Werkzeug, das fast überall eingesetzt werden kann und weitreichende Auswirkungen auf alle Aspekte des Unternehmens hat."

Im Juni 2023 hat Rackspace Technology FAIR ins Leben gerufen, eine globale Praxis, die Unternehmen dabei helfen soll, die verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von KI in allen Branchen zu beschleunigen. FAIR bietet drei verschiedene Dienstleistungen an: Ideate, Incubate und Industrialize, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen bei der Umsetzung ihrer KI-Transformation zugeschnitten sind. FAIR Ideate und FAIR Incubate sind verfügbar auf AWS Marketplace .

Investitionen in KI steigen weiter

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Investitionen in KI weiter steigen und die Unternehmen für 2024 eine Verdoppelung ihrer Budgets im Vergleich zu 2023 erwarten. Darüber hinaus geben die Befragten an, dass sich ihre Investitionen in erheblichem Maße auszahlen, wobei 86 % berichten, dass ihr Unternehmen von der Implementierung von KI spürbar profitiert hat – ein bemerkenswerter Anstieg von 10 % gegenüber der Umfrage von Rackspace aus dem Jahr 2023.

Unter den führenden Anwendungsfällen für KI/Maschinelles Lernen (ML) nannten die Befragten Effizienz als Hauptmotivation und Hauptvorteil, wobei die intelligente Suche (62 %), die Dokumentenverarbeitung (61 %) und die Betrugserkennung (56 %) am häufigsten genannt wurden.

Auf die Frage nach der treibenden Kraft hinter der KI-Strategie ihres Unternehmens gaben 57 % der Befragten an, dass ihre IT-Abteilung die Führung übernimmt. Die IT-Teams erhalten jedoch auch Unterstützung von verschiedenen anderen Abteilungen in ihren Unternehmen. Konkret gaben 46 % der Befragten an, dass der Kundenservice eine wichtige Rolle bei der Entwicklung ihrer KI-Strategien spielt, während 44 % der Befragten erklärten, dass funktionale Abteilungen wie Marketing, Vertrieb und Finanzen beteiligt sind. Darüber hinaus meldete etwa die Hälfte der Befragten, dass ihre Ziele in Bezug auf das Sponsoring von KI-Initiativen durch die Geschäftsleitung, die Ausrichtung der Geschäftsbereiche, die strategische Ausrichtung und das Produktmanagement erreicht wurden.

"Die Verdoppelung der KI-Investitionen im letzten Jahr entspricht einem Fortschritt mit Lichtgeschwindigkeit", so Nirmal Ranganathan, Vice President of Engineering und Chief AI Architect, Rackspace Technology. "Aber nicht nur die Höhe der Investitionen ist bemerkenswert. Die weit verbreitete Einführung von KI in verschiedenen Geschäftsbereichen zeigt, dass Unternehmen sie als eine Technologie mit tiefgreifenden Auswirkungen und transformativen Fähigkeiten erkennen."

Sicherheit und Ethik bleiben ein Problem

Trotz der weit verbreiteten und raschen Einführung sind die Unternehmen nach wie vor vorsichtig, was die mit der KI verbundenen Risiken betrifft, insbesondere die mit der Technologie verbundenen ethischen und Sicherheitsbedenken. 58 % der Befragten stuften die Cybersicherheit als das größte Risiko ein, das ihr Unternehmen bei der Einführung von KI sieht, während nur 51 % der Befragten angaben, dass sie angemessene Richtlinien für die Datenverwaltung und -speicherung befolgen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Neben der Sicherheit ist auch die Ethik ein zentrales Anliegen. Mehr als die Hälfte der Befragten betrachten den verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von KI als Teil ihres Ansatzes zur KI-Governance. Die wichtigsten Überlegungen für das, was die Befragten unter "verantwortungsvoller KI" verstehen, sind Datenschutz (55 %), Rechenschaftspflicht (52 %) und Transparenz (48 %).

"Trotz der Bedenken in Bezug auf Datenschutzverletzungen übersteigt das große Vertrauen, das IT-Führungskräfte in KI-Systeme setzen, die Standards der Unternehmensführung", fügte Koushik hinzu. "Dies unterstreicht die noch bestehenden Lücken bei den Schutzmaßnahmen für ethische KI, die dringend geschlossen werden müssen."

KI-Talente und Weiterqualifizierung

Die Umfrage ergab auch einen anhaltenden Mangel an KI-Kenntnissen. Zu den Schlüsselpositionen, die Unternehmen besetzen möchten, gehören Softwareentwicklung (44 %), maschinelles Lernen (42 %) sowie Datenanalyse, Technik und Governance (40 %). Als Reaktion darauf bieten 39 % der Unternehmen derzeit formalisierte KI-Schulungs-/Lernprogramme an, und weitere 58 % planen die Entwicklung solcher Programme für die Zukunft.

Umfragemethodik

Die von Rackspace Technology in Auftrag gegebene Umfrage wurde von Coleman Parkes Research im Januar und Februar 2024 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung/Logistik, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Energieversorgung, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden, Medien/Unterhaltung und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Die meisten der befragten Unternehmen/Organisationen haben zwischen 1.000 und mehr als 10.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz zwischen 50 Millionen und 15 Milliarden US-Dollar.

Weitere Umfrageergebnisse, ein Whitepaper und eine Infografik finden Sie hier .

Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR)

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für seine Kunden weltweit.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und ermöglichen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com