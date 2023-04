Laut Pinterest sind die Hochzeitstrends 2023 unkonventionell: Gen Z-Styles, Trend-Kleider und Ideen für begrenzte Budgets

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

Nach mehreren Jahren, in der wir aufgrund der Pandemie Dinge umplanen und verschieben mussten, sind Hochzeiten wieder in dem Umfang möglich wie zuvor – und nun entdecken Menschen auf Pinterest neue Ideen für die Hochzeitssaison 2023. Mehr als zwei Milliarden Hochzeitsideen auf der Plattform und einzigartige Funktionen wie die Haartyp-Suche, Try On mit Hilfe von Augmented Reality sowie die Hautton-Auswahl sorgen dafür, dass sie auch die Inspiration finden, mit der Nutzer*innen ihre eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen können.