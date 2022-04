Lauterbach: Deutschland schlecht für den Corona-Herbst vorbereitet

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland ist laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wegen des Scheiterns der allgemeinen Impfpflicht gegen Corona schlecht für den Herbst vorbereitet. Daher sei der Spielraum für weitere Corona-Lockerungen komplett aufgebraucht. Lauterbach betonte erneut, dass eine allgemeine Impfpflicht der bessere Weg gewesen wäre. Da Deutschland eine relativ hohe Anzahl von älteren Menschen ohne Impfung habe, werde man wohl im Herbst nicht ohne eine Maskenpflicht auskommen.

"Im Herbst werden wir wahrscheinlich ein drittes Mal nicht optimal in die dann zu erwartende Welle hineingehen", erklärte Lauterbach auf einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. Theoretisch gebe es die Möglichkeit, dass es im Herbst keine erneute Corona-Welle geben werde, aber dies sei "sehr unwahrscheinlich".

Wenn Ende September das Infektionsschutzgesetz auslaufe, werde man es wohl verschärfen müssen. Laut Lauterbach hätte Deutschland sich mit einer Impfpflicht mehr Freiheiten im Infektionsschutzgesetz leisten können.

"Es ist auf jeden Fall mit einer Welle zu rechnen", so Lauterbach. "Wir haben keinen Spielraum mehr für weitere Lockerungen...der Spielraum für Lockerungen ist komplett aufgebraucht".

Er appellierte an die Bevölkerung, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auch sollten sich älteren Menschen über 70 Jahre für eine vierte Impfung entscheiden. Außerdem sollte man sich vor einer Reise über Ostern testen lassen, um Ansteckungen zu vermeiden.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) Robert Wieler erklärte, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten sei. Aber er betonte, dass Ungeimpfte nach einer Infektion mit der aktuellen Omikron-Variante nicht vor einer neuen Infektion geschützt seien. Daher sollten sich die Menschen impfen lassen.

Gernot Marx, Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, erklärte, dass es derzeit keine Überlastung auf den Intensivstationen gebe und die Lage beherrschbar sei. Aber dennoch seien die Stationen "mehr als belastet", weil es insgesamt viele Patienten gebe, Teile des Krankenhauspersonals erkrankt seien und die Krankenhäuser daher Operationen verschieben müssten.

Daher appellierte er an die Politik, sich auf den Herbst vorzubereiten, und an die Bevölkerung, Masken zu tragen. Denn wenn die Impflücke weiter bei 25 Prozent bleibe, würde im Herbst die Zahl der Corona-Kranken stark steigen. "Corona ist noch nicht vorbei, wir müssen weiter wachsam bleiben", so Marx. Die Politik müsse einen Instrumentenkoffer vorbereiten, der dann sofort einsatzbereit wäre.

