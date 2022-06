Lauterbach: Kein Grund zur Panik, aber im Herbst Corona-Maßnahmen nötig

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht trotz der aktuell steigenden Infektionszahlen keinen Grund zur Panik. Die aktuelle Coronavariante verlaufe meist mild, es gebe eine hohe Anzahl an Genesenen und auch die Impflücke schließe sich weiter. Sorglos könne man jedoch nicht in die Sommerwelle gehen, besonders weil wegen der hohen Anzahl an Infektionen auch die Zahl der Erkrankten an Long Covid steige.

Daher werde er im Herbst eine neue Impfkampagne starten und einen Sieben-Punkte-Plan vorlegen. Zusätzliche Maßnahmen würden nötig sein. Für die aktuelle Lage rief Lauterbach die Menschen zum freiwilligen Tragen von Masken in Innenräumen und vulnerable Gruppen zu einer vierten Impfung auf. "Ziel ist ganz klar, dass wir besser in den Herbst hineingehen wollen, als wir das im letzten Jahr konnten und auch im Jahr davor."

Der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, Lars Schaade, betonte, dass die Pandemie wegen den aktuellen Subvarianten "noch nicht vorbei" sei.

"Der weitere Verlauf der Pandemie wird aber nicht nur davon abhängen, welche Virusvarianten auftreten, sondern ganz wesentlich auch vom Verhalten und vom Impfstatus der Bevölkerung", so Schaade. Dies gelte aktuell, aber ganz besonders mit Blick auf dem Herbst.

Kein neuer Versuch zur allgemeinen Impflicht

Für September erwartet Lauterbach angepasste Impfstoffe, die zwar noch nicht zuverlässig vor einer Infektion, aber doch vor einer schweren Erkrankung schützen könnten.

Einen weiteren Versuch zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht werde es hingegen nicht geben. Ziel der Bundesregierun sei es, die vorhandenen Impflücken zu schließen.

Lauterbach kündigte zudem ein neues Infektionsschutzgesetz vor, dessen Eckpunkte vor der Sommerpause zwischen dem Gesundheits- und dem Justizministerium ausgehandelt würden. Das aktuelle Gesetz läuft Ende September aus.

Außerdem werde es auch um die weitere Finanzierung der Bürgertests gehen, da die kostenlosen Tests Ende Juni auslaufen. Dabei müsse geklärt werden, wer diese Corona-Tests auch in Zukunft bekommen sollte, wie die Finanzierung für sie aussehen sollte und wie ein Missbrauch verhindert werden könne.

Eine Schließung von Schulen und Kindergärten soll im Herbst und Winter verhindert werden, wie Lauterbach erklärte.

