Lauterbach setzt auf neue Impfstoffe gegen Coronavirus

Berlin (Reuters) - Gesundheitsminister Karl Lauterbach setzt darauf, dass in sechs bis zwölf Monaten neue Corona-Impfstoffe entwickelt werden.

"Ich kann nicht unbedingt sagen, dass dies mRNA-Impfstoffe sein werden", sagte Lauterbach am Freitag in Berlin. Es gebe hoffnungsvolle Arbeiten an einem proteinbasierten Impfstoff. Der SPD-Politiker äußerte sich überzeugt, dass im Herbst auf die Omikron-Varianten abgestimmte Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. Die Bundesregierung werden im Herbst eine neue Impfkampagne starten. Einen neuen Anlauf für eine Impfpflicht werde es nicht geben.

