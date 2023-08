Lauterbach stellt Details zum geplanten E-Rezept vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) Details zum geplanten E-Rezept vor. Bereits seit dem 1. Juli ist es in ersten Apotheken möglich, für den elektronischen Abruf die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät zu stecken. Nun will der Minister präsentieren, wie der Ablauf zur Ausstellung eines E-Rezepts genau aussehen soll.

Bis Anfang kommenden Jahres sollen E-Rezepte in Praxen Normalität werden. Für Ärztinnen und Ärzte soll es vom 1. Januar 2024 an zur Pflicht werden, Verschreibungen elektronisch auszustellen. Unter anderem wegen technischer Probleme, hatte sich ein Start in größerem Stil verzögert.

Erwartet wird, dass Lauterbach sich am Mittwoch auch zur E-Patientenakte äußern wird. Diese soll Anfang 2025 für alle kommen - außer man lehnt ab. Die Versorgung soll so schneller und besser werden. Bisher gibt es die E-Akte freiwillig, seit 2021. Es handelt sich um einen persönlichen Datenspeicher etwa für Befunde, Röntgenbilder und Listen eingenommener Medikamente./svv/DP/he