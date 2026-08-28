Lavena AD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lavena AD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EUR gegenüber 0,060 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,18 Prozent auf 4,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at