Lavras Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lavras Gold gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lavras Gold -0,020 CAD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at