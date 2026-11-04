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04.11.2026 06:31:28
Lawreshwar Polymers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Lawreshwar Polymers hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 2,58 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lawreshwar Polymers 4,13 INR je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 1,00 Milliarden INR, gegenüber 1,41 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,80 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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