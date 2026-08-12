Lawreshwar Polymers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lawreshwar Polymers äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,71 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lawreshwar Polymers noch ein Gewinn pro Aktie von 4,11 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lawreshwar Polymers in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 749,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at