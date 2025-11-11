|
11.11.2025 06:31:28
Lawreshwar Polymers gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Lawreshwar Polymers äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,13 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lawreshwar Polymers ein EPS von 0,720 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 273,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,41 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 376,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
