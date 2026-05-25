Lawreshwar Polymers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lawreshwar Polymers hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Lawreshwar Polymers im vergangenen Quartal 912,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lawreshwar Polymers 1,09 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,79 INR. Im Vorjahr waren 6,15 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,31 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,77 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at