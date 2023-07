Lawson präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lawson hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.07.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2023 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 160,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 80,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 264,10 Milliarden JPY gegenüber 237,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 88,20 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 252,12 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at