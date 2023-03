Lawson Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lawson Products hat am 09.03.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,100 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 328,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 222,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Lawson Products hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,01 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Lawson Products im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 203,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 417,70 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at