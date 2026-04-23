PropNex Aktie
WKN DE: A2JP4N / ISIN: SGXE65086469
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23.04.2026 13:00:16
Lawsuit against PropNex unit over alleged breach of duty of care and negligent misrepresentation dropped
The claimants had sought nearly S$600,000 in damagesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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