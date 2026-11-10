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10.11.2026 01:08:07
Lawsuit Says Republican Strategist Alex Bruesewitz Took Money From Qatari Interests
The suit claims that any payments to Alex Bruesewitz, a Republican strategist, could have violated the Foreign Agent Registration Act. He has denied ever taking such funds.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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