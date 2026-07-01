Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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01.07.2026 18:13:00
Lawsuit Targets Samsung and Other Chipmakers Alleging DRAM Price Fixing
A proposed class action suit filed in California accuses Samsung, Micron and SK Hynix of deliberately inflating memory prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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