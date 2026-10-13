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13.10.2026 23:03:30
Lawyer for Fed Governor Cook Denounces Trump’s New Investigation
A lawyer for Lisa Cook raised “significant concerns” over the “objectivity and fitness of the committee” assembled by President Trump as a way to remove her as a governor at the Federal Reserve.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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