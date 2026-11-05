Laxmi Dental: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Laxmi Dental gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Laxmi Dental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,82 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 795,2 Millionen INR – ein Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Laxmi Dental 722,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at