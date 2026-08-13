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13.08.2026 06:31:29
Laxmi Dental hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Laxmi Dental äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Laxmi Dental 747,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 656,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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