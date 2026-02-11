Laxmi Dental: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Laxmi Dental ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Laxmi Dental die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,880 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Laxmi Dental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 660,4 Millionen INR im Vergleich zu 616,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at