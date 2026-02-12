Laxmi India Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Laxmi India Finance veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 INR gegenüber 0,430 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,74 Prozent auf 769,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 616,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at