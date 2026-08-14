Laxmi India Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Laxmi India Finance hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,17 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 700,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 939,2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at