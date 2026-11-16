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16.11.2026 06:31:29
Laxmi India Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Laxmi India Finance hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 2,94 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Laxmi India Finance 1,90 INR je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Laxmi India Finance mit einem Umsatz von insgesamt 980,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 762,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 28,64 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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