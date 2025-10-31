Laxmi Organic Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Laxmi Organic Industries präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,41 INR gegenüber 1,01 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,27 Prozent auf 7,00 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,71 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at