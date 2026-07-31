Laxmi Organic Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Laxmi Organic Industries hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 INR. Im Vorjahresviertel hatte Laxmi Organic Industries 0,770 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 9,68 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 39,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at