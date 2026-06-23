Workforce Aktie
ISIN: ZAE000087847
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23.06.2026 08:00:00
Lazada cuts about 5% of workforce, a sign of maturing e-commerce sector in S-E Asia
The layoffs are not due to any AI initiatives, BT understandsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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