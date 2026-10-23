Lazard: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lazard hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 836,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 773,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at