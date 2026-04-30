Lazard Aktie
WKN: A0DQP8 / ISIN: BMG540501027
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30.04.2026 09:09:57
Lazard to buy private capital advisory group in $575mn deal
Acquisition comes as private capital groups push into increasingly complicated transactions requiring advisoryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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