Lazard verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lazard hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,660 USD gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 746,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lazard 527,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at