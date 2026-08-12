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12.08.2026 06:31:29
Lazurde Company for Jewelry Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Lazurde Company for Jewelry Registered hat am 09.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,450 SAR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Lazurde Company for Jewelry Registered mit einem Umsatz von insgesamt 887,1 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 659,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 34,49 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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