Lazurde Company for Jewelry Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lazurde Company for Jewelry Registered hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,40 Prozent auf 1,03 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 721,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at