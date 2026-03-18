Lazurde Company for Jewelry Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lazurde Company for Jewelry Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 630,6 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 411,5 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,730 SAR. Im Vorjahr hatten 0,200 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,76 Prozent auf 2,90 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,11 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at