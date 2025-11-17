Lazydays: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lazydays hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -41,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 101,4 Millionen USD – eine Minderung von 52,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 213,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at