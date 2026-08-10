L B Foster Aktie

L B Foster für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867748 / ISIN: US3500601097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 15:21:42

LB Foster Co Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - LB Foster Co (FSTR) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $3.11 million, or $0.29 per share. This compares with $2.88 million, or $0.27 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 3.5% to $138.55 million from $143.56 million last year.

LB Foster Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.11 Mln. vs. $2.88 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.27 last year. -Revenue: $138.55 Mln vs. $143.56 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 540.00 M To $ 580.00 M

FY 26 Outlook:

Adjusted EBITDA:41.00M -46.00M

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu L B Foster CoShs

mehr Nachrichten

Analysen zu L B Foster CoShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

L B Foster CoShs 39,58 -4,09% L B Foster CoShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen