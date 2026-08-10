LB Foster Co Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - LB Foster Co (FSTR) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $3.11 million, or $0.29 per share. This compares with $2.88 million, or $0.27 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 3.5% to $138.55 million from $143.56 million last year.

LB Foster Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.11 Mln. vs. $2.88 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.27 last year. -Revenue: $138.55 Mln vs. $143.56 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 540.00 M To $ 580.00 M

FY 26 Outlook:

Adjusted EBITDA:41.00M -46.00M