L B Foster Aktie
WKN: 867748 / ISIN: US3500601097
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10.08.2026 15:21:42
LB Foster Co Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - LB Foster Co (FSTR) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $3.11 million, or $0.29 per share. This compares with $2.88 million, or $0.27 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.5% to $138.55 million from $143.56 million last year.
LB Foster Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.11 Mln. vs. $2.88 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.27 last year. -Revenue: $138.55 Mln vs. $143.56 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 540.00 M To $ 580.00 M
FY 26 Outlook:
Adjusted EBITDA:41.00M -46.00M
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Nachrichten zu L B Foster CoShs
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02.03.26
|Ausblick: L B Foster zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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