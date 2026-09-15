LB Pharmaceuticals Appoints Susan Kozauer As CMO

(RTTNews) - LB Pharmaceuticals Inc. (LBRX), a neuromedicines company, on Tuesday appointed Susan Kozauer as Chief Medical Officer.

Kozauer most recently served as Senior Vice President and Head of Clinical Development at Centessa Pharmaceuticals, a wholly owned subsidiary of Eli Lilly and Co. (LLY).

The company said Kozauer will lead the clinical development of LB-102 as the company prepares for topline results from its Phase 3 NOVA-2 trial in schizophrenia in the first half of 2027.

In the pre-market trading, LB Pharmaceuticals is 1.63% lesser at $44.11 on the Nasdaq.