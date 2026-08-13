LB Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LB Pharmaceuticals präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

LB Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at