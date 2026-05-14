LB Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LB Pharmaceuticals hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at