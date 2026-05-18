LC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LC ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,23 JPY gegenüber 12,05 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,84 Prozent auf 499,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 566,0 Millionen JPY gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -59,550 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LC ein EPS von 7,82 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at