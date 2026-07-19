Rich Capital Holdings Aktie
ISIN: SGXE20364795
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19.07.2026 08:30:00
LC Capital extends PC Partner position; Rich Capital raises S$1.28 million in placement agreement
Substantial shareholders record 14 acquisitions and 5 disposals in the five sessions from Jul 10 to 16Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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