LC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LC hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 997,7 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 101,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 495,9 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at