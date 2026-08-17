LC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LC hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LC -47,400 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 458,0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,0 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at