|
17.08.2026 06:31:29
LC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LC hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LC -47,400 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 458,0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,0 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!