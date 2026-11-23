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23.11.2026 06:31:29
LC-TEC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
LC-TEC hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte LC-TEC ebenfalls 0,010 SEK je Aktie eingebüßt.
LC-TEC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,6 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 438,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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